Katarina Witt ist noch mit dem DDR-Führerschein unterwegs

Die ehemalige Eislauf-Königin Katarina Witt ist noch mit einer DDR-Fahrerlaubnis unterwegs. "Mich hat noch niemand angehalten", sagte die 54-Jährige nach einer Voraufführung des filmischen Porträts "Katarina Witt - Weltstar aus der DDR" im CineStar-Kino in Chemnitz am Donnerstag.

Allerdings habe sie jetzt einen neuen Führerschein beantragt, sagte die zweifache Olympiasiegerin in der Stadt, in der ihre Eislauf-Karriere im Kindesalter begann. Die anlässlich des Einheitsjubiläums produzierte 52-minütige Dokumentation des Filmemachers Jobst Knigge zeigt das "schönste Gesicht des Sozialismus" als ehrgeizige Sportlerin, Medaillengewinnerin und gefeierten Superstar. Der Film wird am 23. September auf Arte ausgestrahlt und am 3. Oktober in der ARD.