Karneval von Venedig heuer im Zeichen Casanovas

Der Karneval in Venedig ist heuer dem legendären Abenteurer und Frauenverführer Giacomo Casanova (1725–1798) anlässlich seines 300. Geburtstags gewidmet. Im Mittelpunkt stehen die wichtigsten Etappen von Casanovas Leben sowie die Traditionen des 18. Jahrhunderts.

Der Fasching beginnt dieses Jahr am 14. Februar, am Valentinstag, mit einer großen Show am Markusplatz und am Canal Grande, die Verliebten jeden Alters gewidmet ist. Bis zum 4. März werden sich Masken in den Gassen Venedigs tummeln und dabei die Figur des Casanova feiern, teilte die Gemeinde mit. Organisiert werden die Karnevalsveranstaltungen vom Bühnenbildner des Opernhauses La Fenice, Massimo Checchetto. "Mit Casanova feiern wir das 18. Jahrhundert, in dem Venedig seinen Höchstglanz, aber auch den Beginn seiner Dekadenz erlebte."

Noch keine Eintrittsgebühr

Für die gesamte Dauer des Karnevals werden Tagestouristen keine Eintrittsgebühr zahlen müssen. Die Tagesgebühr in Höhe von fünf Euro wird ab dem 18. April an einigen Wochenenden und Feiertagen erhoben, an denen viele Touristen erwartet werden.

Der Karneval in Venedig wurde erstmals 1094 urkundlich erwähnt. Ende des 18. Jahrhunderts eroberte Napoleon die Republik. Die damit verbundenen Veränderungen brachten den Karneval zum Erliegen. Erst 1979 wurde er von Theaterleuten, Bildhauern und Malern wieder zum Leben erweckt. Kunstvolle Masken, aufwendige Kostüme und prunkvolle Bälle prägen jährlich das Bild der Lagunenstadt. Das Fest endet mit einem großen Feuerwerk.

