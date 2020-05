Juweliererbin Anna Bulgari ist mit 93 gestorben

Mediales Aufsehen erregte die Unternehmerin 1983, als sie zusammen mit ihrem damals 17-jährigen Sohn Giorgio von einer Bande aus Sardinien in Aprilia südlich von Rom gekidnappt wurde. Vier Wochen lang wurden Bulgari und ihr Sohn in Geiselhaft gehalten. Die Brutalität der Verbrecher machte Schlagzeilen. Acht Männer wurden wegen des Kidnappings festgenommen und nach mehreren Prozessen zu insgesamt 140 Jahren Haft verurteilt. Anna Bulgari beteiligte sich an dem ganzen Verfahren. Nach der Befreiung lebte die Unternehmerin zurückgezogen.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.