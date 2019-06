Junge Royals gehen getrennte Wege

Der britische Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) werden ihr soziales Engagement künftig stärker von Prinz William und Herzogin Kate (37) trennen. Wie der Buckingham-Palast in London mitteilte, wollen Harry und Meghan dafür eine eigene Stiftung gründen. Aus der Royal Foundation wollen sie sich zurückziehen.

Diese war von William, der gestern seinen 37. Geburtstag feierte, und Harry gemeinsam gegründet worden. Im vorigen Jahr war Meghan in die Stiftung aufgenommen worden. Die beiden Paare hatten sich damals als starkes Team präsentiert. In der Öffentlichkeit wurden sie oft als "Fab Four" (bedeutet etwa "die fabelhaften Vier") bezeichnet. Nun wollen sie es offenbar lieber getrennt angehen.

Der Schritt wird als weiterer Hinweis interpretiert, dass sich die Glamour-Paare des britischen Königshauses zunehmend entfremden. Schon seit langem berichtet die Boulevard-Presse über Unstimmigkeiten zwischen Meghan und Kate. Sichtbar war diese Distanz etwa bei der offiziellen Geburtstagsfeier von Queen Elizabeth II. (93) am 8. Juni, bei der die beiden Paare am Balkon – anders als im Vorjahr – deutlich auf Distanz zueinander gegangen waren.