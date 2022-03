Julian Assange heiratet bald im Gefängnis

Am 23. März will der 50-Jährige die Anwältin ehelichen – im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in London, wo Assange seit drei Jahren inhaftiert ist. Geplant ist eine kleine Zeremonie zur Mittagszeit. Designerin Vivienne Westwood, die Assange schon länger unterstützt, wird das Hochzeitskleid nähen, heißt es.

Assange werde zu Ehren seiner schottischen Wurzeln einen Kilt tragen, Moris eine bodenlange Robe mit einem typischen Westwood-Korsett. Neben Assange und Moris werden dem Bericht zufolge auch die beiden gemeinsamen Söhne anwesend sein. Insgesamt wird von vier Gästen sowie zwei Trauzeugen berichtet.