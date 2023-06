Jordanien im Hochzeitsfieber: "Wir haben solche Glücksmomente lange nicht mehr erlebt"

Bild: APA/AFP/Office of Her Majesty Queen Rani/-

Es ist ein wichtiger Tag für das haschemitische Königreich, das zugleich ein enger Verbündeter des Westens ist. Zu der Eheschließung des ältesten Sohns von König Abdullah (62) und Königin Rania (52) waren Monarchen aus der Region, aber auch der niederländische König Willem-Alexander (56) und die First Lady der USA, Jill Biden (71), erwartet worden.

Das Jawort ist der Höhepunkt mehrtägiger Feierlichkeiten. Von der traditionellen Bemalung der Braut mit Henna wurden zuvor schon zahlreiche Fotos im Internet veröffentlicht. Die 29-Jährige trug ein weißes Kleid, auf das in goldenen Lettern der arabische Gedichtvers "Wenn ich Dich sehe, wird das Leben süß" gestickt war.

Bei den aufwendigen Feierlichkeiten rund um die Hochzeit gab sich das Königshaus sehr volksnah und steigerte damit den Zusammenhalt der Jordanier.

Hussein, der mit 15 Jahren offiziell zum Kronprinzen ernannt wurde, kommuniziert schon lange offen mit seinen künftigen Untertanen. Auf Instagram zeigt er seinen vier Millionen Followern Fotos von offiziellen Terminen, aber auch von seiner Militärausbildung oder von Bergtouren. Entsprechend beliebt ist der 28-Jährige.

"Wir haben solche Glücksmomente in Jordanien schon lange nicht mehr erlebt", sagt die 45 Jahre alte Idrisi angesichts der Wirtschaftskrise im Land. Sie hat sich für den Festtag mit Rosen und Süßigkeiten eingedeckt.

Der seit 1999 amtierende König Abduallah hat seinen ältesten Sohn systematisch auf seine Aufgabe als künftiger Monarch und damit Oberbefehlshaber der jordanischen Armee vorbereitet. So besuchte Hussein wie sein Vater die britische Elite-Militärakademie Sandhurst und studierte danach Geschichte an der Georgetown University in Washington. Auch Husseins künftige Frau genoss nach ihrer Kindheit im konservativen Saudi-Arabien eine Ausbildung im Westen. Sie studierte Architektur im Bundesstaat New York.

