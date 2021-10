Johnson: Queen ist "in sehr guter Form"

Der Buckingham-Palast hatte am Freitag mitgeteilt, dass die Queen auf Anraten ihrer Ärzte noch "mindestens zwei Wochen" lang eine Ruhepause einlegen werde. Die 95-Jährige werde lediglich "leichte Aufgaben", etwa Videoschalten, wahrnehmen. Spätestens am Gedenkgottesdienst für die Gefallenen der Weltkriege am 14. November will die Queen jedoch wieder persönlich teilnehmen.

Die britische Monarchin hatte sich in der vergangenen Woche nach Palastangaben zu "vorsorglichen Untersuchungen" in ein Londoner Privatkrankenhaus begeben und eine Nacht in der Klinik verbracht. Dies und die am Freitag verkündete zweiwöchige Ruhepause hatte weltweit zu Sorgen um die Gesundheit der 95-Jährigen geführt. "Ich glaube, das ganze Land wünscht ihr gute Besserung", sagte Johnson in Rom.