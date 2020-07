Johnny Depp: Der Rosenkrieg geht in die nächste Runde

Der 57-jährige Depp wirft seiner Ex-Frau vor, während ihrer zweijährigen Ehe Affären mit den beiden Männern gehabt zu haben. Der Tesla-Chef soll Heard nach Angaben von Depp nicht lange nach der Hochzeit des Paares regelmäßig nachts besucht haben. "Ich stand bis 2016 nicht einmal mit Elon in Verbindung", sagte Heard hingegen vor Gericht. Depps Anwältin Eleanor Laws verlas am Dienstag vor Gericht wiederum eine 2016 von Musk verschickte SMS.

Zwei Ehejahre, zwei Affären?

Depp und Heard hatten sich 2011 bei den Dreharbeiten zum Film "The Rum Diary" kennengelernt. Das Paar heiratete im Februar 2015 und ließ sich zwei Jahre später wieder scheiden.

Der 57-Jährige klagt gegen den Verlag der britischen Boulevardzeitung "The Sun" wegen eines Artikels, in dem behauptet wurde, er habe Heard körperlich misshandelt. Heard und Depp liefern sich seit Tagen einen Rosenkrieg vor Gericht: In einem Kreuzverhör beschuldigte er seine Ex-Ehefrau, gewalttätig gewesen zu sein. So habe sie zum Beispiel im Streit eine Flasche auf ihn geworfen. Thema ist auch sein Alkohol- und Drogenkonsum. Der "Fluch der Karibik"-Star weist die Vorwürfe vehement zurück. Er beschuldigte seine Ex-Frau, der "aggressive Teil" in ihrer Beziehung gewesen zu sein.