Jeremy Renner nach Unfall operiert

Sein Zustand sei weiter kritisch, aber stabil, berichtet der Sender CNN unter Berufung auf eine Sprecherin des Schauspielers. Der 51-Jährige befinde sich auf der Intensivstation. Er habe ein "stumpfes Trauma" im Brustbereich erlitten sowie "orthopädische Verletzungen".

Renner habe sich die Verletzung in Reno im US-Bundesstaat Nevada zugezogen und sei daraufhin in ein nahegelegenes Spital geflogen worden, hatte das Büro des Sheriffs von Washoe County zuvor mitgeteilt. Keine weitere Person sei an dem Vorfall beteiligt gewesen.

Renner spielte unter anderem in der Superhelden-Reihe "Avengers" und in zwei "Mission: Impossible"-Filmen mit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper