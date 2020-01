 Jennifer Aniston und Brad Pitt wieder verliebt?

Er ist seit Jahren von Angelina Jolie (44) getrennt, sie hat gerade die Scheidung Justin Theroux (48) hinter sich. Schon seit längerem gibt es Gerüchte, wonach Brad Pitt (56) und seine Ex-Frau Jennifer Aniston (50) wieder zusammen kommen könnten, denn die beiden verstehen sich noch immer blendend. Nun gibt es neue Fotos von der Verleihung der Screen Actors Guild (SAG) Awardser, bei der Pitt wurde für seine Nebenrolle in "Once Upon a Time in Hollywood" ausgezeichnet wurde und Aniston den Preis für die beste weibliche Hauptrolle in der Apple-TV-Plus-Serie "The Morning Show" erhielt. Wie die Bilder zeigen, ist das Paar sehr vertraut und innig, Pitt hält Anistons Hand, beide lächeln verliebt.

Aniston, die in der TV-Serie „Friends“ berühmt wurde, und Brad Pitt gaben einander im Jahr 200 das Ja-Wort, doch die Ehe von "Hollywoods Traumpaar" ging fünf Jahre später in die Brüche. Nach der Scheidung heiratete Pitt 2014 seine Schauspielkollegin Angelina Jolie (43), von der er sich 2016 trennte. Aniston war von 2015 bis 2017 mit dem Schauspieler Justin Theroux (47) verheiratet.