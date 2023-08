"Festliche Kleidung erwünscht" – so steht’s auf den Eintrittskarten für den Jedermann im Kleingedruckten. Doch was bedeutet das eigentlich genau? Das haben die OÖNachrichten Elisabeth Motsch gefragt. Die Salzburger Stil-Expertin ist seit 30 Jahren in der Branche und bedauert, dass die Garderobe generell immer legerer wird. "Es gibt Leute, die tragen sogar Jeans in der Oper. Das gehört sich wirklich nicht", sagt Elisabeth Motsch. "Ganz im Gegenteil, für einen schönen Anlass sollte man sich