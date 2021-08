"Jeannie" Barbara Eden wird 90 "mit rosa Champagner"

Die amerikanische Schauspielerin, die am Montag ihren 90. Geburtstag feiert, erinnert sich gerne an die augenzwinkernde Figur, die dem Astronauten Major Nelson (gespielt von "Dallas"-Bösewicht Larry Hagman) in der 60er-Jahre-Fernsehserie den Kopf verdrehte.

Der Weg zum Jeannie-Star war nicht leicht. Wegen einer Sehstörung trug Eden als Kind eine Brille mit Augenklappe. Die Mutter verordnete dem schüchternen Mädchen Gesangsstunden. Als Teenager wollte die im US-Staat Arizona geborene Eden Sängerin werden. Sie nahm Schauspiel- und Tanzunterricht und wurde auf einer Clubbühne für den Film entdeckt.

Züchtiges Kostüm

Beim Serienstart 1965 galten strenge Regeln. Das orientalische Kostüm musste züchtig sein: Bikinioberteil und Pluderhosen, dazwischen nackter Bauch, aber der Bauchnabel durfte nicht zu sehen sein.

Es war kein reines Glamourleben, wie Eden 2012 in ihren Memoiren mit dem Titel "Jeannie Out of the Bottle" (etwa: Jeannie aus der Flasche) schildert. Darin schreibt sie auch über Depressionen und erfolglose Jahre, über zwei gescheiterte Ehen und den Drogentod ihres einzigen Sohnes.

Mit 81 Jahren schlüpfte Eden noch einmal in das bauchfreie Kostüm: Beim Life Ball in Wien stand sie 2013 als Jeannie auf der Bühne.

Mit ihrem dritten Mann, einem Architekten, und mit dem Labradoodle Bentley lebt die Schauspielerin in Beverly Hills. Sie plant zum Geburtstag nur eine kleine Feier mit Familie und engsten Freunden – "und rosa Champagner und sehr viel Kuchen".