Japans Prinzessin heiratet und verlässt den Hof

Doch damit setzt die 29-Jährige viel aufs Spiel: Denn Kei Komuro ist ein Bürgerlicher, was für die Prinzessin bedeutet, dass sie den Hof verlassen muss. Danach wollen die beiden in den USA leben, wo Komuro als Anwalt arbeitet. Laut Beobachtern ist es für sie eine "Flucht in die Freiheit".

Schmucklose Hochzeit

Wann und wo die Hochzeit stattfinden wird, ist noch unklar. Nur so viel ist durchgesickert: Die Hochzeit von Mako werde schmucklos ohne die am Hofe üblichen traditionellen Riten und Zeremonien vollzogen. Mako und Kei wollten eigentlich bereits vor vier Jahren heiraten. Damals wurde die Hochzeit abgesagt, weil Komuros Mutter einem Mann Geld schuldete. Dass diese Schuld mit der einmaligen Abfindung von Prinzessin Mako bezahlt würde, war vielen Japanern unerträglich. Im Mai schloss Komuro nun sein Studium ab und legte in New York die Anwaltsprüfung ab. Damit steht er finanziell auf eigenen Beinen, kann seiner Mutter helfen – und Mako heiraten.