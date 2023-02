Jane Fonda: Opern-Sponsor OMV "tötet Menschen"

Als sie nach ihrer Ankunft in Wien in eine Limousine steigen sollte, winkte Weltstar Jane Fonda ab. "Sie ist Klimaschützerin", sagte Richard Lugner dazu. Am Mittwoch, einen Tag vor dem Opernball, trat die Schauspielerin mit Richard Lugner vor die Presse. Sie sei von einem Besuch in der Wiener Oper ausgegangen. Dass dort ein Ball stattfinde, habe sie überrascht, sagte Fonda. Bei ihrem Presseauftritt teilte sie gegen den Opernsponsor OMV aus. Sie bezeichnete den Konzern als "kriminell". "Diese Firmen, die auf fossile Brennstoffe setzen, töten Menschen", sagte sie, und richtete den Medienvertretern aus: "Bitte, versucht die Oper dazu zu bringen, dieses Sponsoring zu stoppen."

