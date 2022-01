Italienischer Fotograf porträtierte Herzogin Kate zum 40. Geburtstag

In einem Profilbild ist Kate einem weißen langen Kleid zu sehen, in dem sie der Protagonistin des Films "Der Leopard" von Luchino Visconti ähnelt. In einem weiteren Bild ist Kate in einem roten Kleid abgebildet, das für sie von der Modedesignerin Sarah Burton gewählt wurde. Burton hatte auch Kates Hochzeitskleid entworfen.

"Ich habe auf natürliches Licht gesetzt. Kate war wenig gestylt, mit einem Ring und einfachen Ohrringen. Ich wollte ihre Natürlichkeit hervorheben. Ich wollte sie nicht als Lady darstellen, sondern ein zeitloses Bild realisieren", berichtete der 74-jährige Roversi im Interview, mit der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" (Sonntagsausgabe). In seiner langen Karriere hat Roversi Stars wie Naomi Campbell, Sting, Rihanna und Madonna porträtiert.

"Kate ist eine offene und sympathische Frau, die die Arbeit der anderen Menschen schätzt. Sie strahlt vor Lebensfreude und ist sehr freigiebig. Ich bin sicher, dass sie Großbritannien und der ganzen Welt viel Hoffnung geben wird", sagte Roversi.

Kate Middletone, die auch Kunst in Florenz studiert hat, sei an Fotografie sehr interessiert. Zu ihren Lieblingsfotografen zählen Julia Margaret Cameron und Lewis Carroll.