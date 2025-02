Ist es wirklich so toll, Model zu sein?

Best-Ager-Models Doris Grausam, Andrea Neuhofer und Martina Gleissenebner-Teskey plaudern beim OÖN-Frauentag zum Thema "Schönheit kennt kein Alter". Hier ein Kurz-Portrait der Oberösterreicherinnen:

Die Linzerin Doris Grausam wird heuer 70 Bild: privat

Doris Grausam

Sie hat am Nordpol gemodelt, auf Schiffskreuzfahrten und war das Gesicht unzähliger Werbekampagnen. Heuer wird Doris Grausam 70 und blickt auf eine abenteuerliche Karriere zurück. "Ich hatte wirklich ein tolles Leben", sagt die Welserin. Fürs Modeln wurde sie "zufällig entdeckt" – und war von Anfang an gefragt. "Viele Firmen wie Triumph oder Betty Barclay haben mich jahrzehntelang engagiert – vermutlich haben sie meine Zuverlässigkeit geschätzt. Und dass ich Humor habe. Mit mir konnte man immer eine Gaudi haben. Das hat sich bis heute nicht geändert."

Martina Gleissenebner-Teskey mit ihrer Tocher, Germanys next Topmodel-Gewinnerin Lou-Anne Bild: Yan Pintar

Martina Gleissenebner-Teskey

Die gebürtige Linzerin ist nicht nur ein erfolgreiches Model, sondern auch Persönlichkeitstrainerin und hat ein Buch über Charisma geschrieben. "Ich bin überzeugt, dass jeder Mensch eine besondere Gabe hat. Wer die findet und auslebt, strahlt automatisch", sagt die studierte Psychologin. Alter spielt für die 52-Jährige keine Rolle. "Darüber mache ich mir keine Gedanken. Ich tu lieber, was mir Spaß macht." Vor zwei Jahren hat sich Gleissenebner-Teskey bei Heidi Klums Castingshow "Germany’s Next Topmodel" beworben, wurde Dritte. "Es war eine einmalige Erfahrung."

Andrea Neuhofer ist auch mit 52 als Model gefragt Bild: privat

Andrea Neuhofer

Die heute 52-Jährige hat mit Mitte 20 angefangen zu modeln "und eigentlich nie wirklich aufgehört", sagt Andrea Neuhofer. "Anfangs wollte ich mir nur etwas dazuverdienen. Als ich meinen Job als Verkäuferin verlor, hab ich mir gedacht: Okay, dann geb ich jetzt hier Vollgas." Ihre Figur erhält sich die Linzerin, die jetzt in St. Gilgen wohnt, mit Sport und Bewegung, außerdem achtet sie auf Ernährung, genug Schlaf – und auch auf ihre seelische Gesundheit. "Ich höre auf mich und tue, was mir guttut." Mit dem Alter hat sie kein Problem. "Was sind schon Falten – es ist die Ausstrahlung, die zählt."

Designer Gottfried Birklbauer Bild: VOLKER WEIHBOLD

Stylingtipps von Designer Gottfried

"Die drei Damen sind wohl der beste Beweis, dass man in jedem Alter sensationell aussehen kann", sagt Designer Gottfried Birklbauer und hat - passend zum Thema - Modetipps für Damen 50plus parat.

"Qualität vor Quantität": Investieren Sie in ein paar hochwertige Basics: eine elegante Hose, eine klassische weiße Bluse, zeitlose Schuhe. Ein gut geschnittener dunkelblauer Blazer in feiner Qualität erlaubt auch Jeans und Sneakers.

"Farben und Muster": Kombinieren Sie neutrale Töne wie Blau, Beige, Grau mit kräftigen Farben wie Rot oder Grün oder dezenten Mustern, aber bleiben Sie immer bei einem Muster pro Outfit, um es nicht zu überladen, rät der Modemacher.

Große Ohrringe, eine auffällige Kette, Schals oder Sonnenbrille verleihen dem Look Individualität.

Tragen Sie Kleidung, die Ihre Persönlichkeit widerspiegelt, nicht jeden Trend mitmachen, rät er.

"Und für mich der wichtigste Tipp: Selbstbewusstsein", sagt Gottfried. "Mode soll ja vor allem Spaß machen!"

Mehr zum OÖN-Frauentag

Am 7. März sind alle OÖN-Leserinnen anlässlich des Internationalen Frauentags wieder zu einem "Tag nur für mich" in die Promenaden Galerien in Linz eingeladen.

Es gibt spannende Talks, Schönheitstipps und tolle Vorträge – und zum Abschluss ein launiges Kabarett mit Isabella Woldrich. Beginn ist um zehn Uhr, der Eintritt ist frei.

Der Talk zum Thema "Schönheit kennt kein Alter" beginnt um 15.45 Uhr

