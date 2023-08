Insta-Zwillinge Lisa und Lena wollen getrennte Wege gehen

In einem gemeinsamen Video, das bis Samstagmittag bei Instagram auf den Accounts der beiden Tausende kommentierten, erklärten die Zwillinge ihre Entscheidung. So sagte Lisa: "Wir wussten, dass wir jetzt nicht unser Leben lang zusammenarbeiten werden. Jetzt ist es einfach an der Zeit, dass wir jeweils unsere Wege gehen."

Lena fragte: "Können wir uns eigentlich trennen, wenn man als Duo startet?" Zudem ergänzte sie: "Natürlich ist das auch ein bisschen traurig. Aber wir haben schon ganz lange die typischen Lisa-und-Lena-Videos nicht mehr gemacht."

Die Zwillinge gehören zu den erfolgreichsten deutschen Stars bei Instagram und bei TikTok. Dem zuletzt gemeinsam geführten Instagram-Account folgten rund 20 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Inzwischen wurde das Profil Lena zugeordnet. Lisa wiederum folgten bei Instagram rund 260.000 Nutzerinnen und Nutzer, einem gemeinsamen Account ohne Inhalte 340.000. Bei TikTok kam der gemeinsame Account auf zuletzt 13,4 Millionen Follower.

Die Zwillinge sind vor einigen Jahren als Teenager mit Videos auf Social Media bekannt geworden, mittlerweile aber längst auch außerhalb der Plattformen präsent. In den vergangenen Jahren traten Lisa und Lena häufiger im Fernsehen oder zuletzt in einem Kino-Film auf.

