"In tiefer Trauer": Melania Trumps Mutter ist tot

Sie gebe den Tod ihrer geliebten Mama "in tiefer Trauer" bekannt, schrieb die 53-jährige Ehefrau von Ex-Präsident Donald Trump auf der Plattform X, vormals Twitter. Das genaue Alter oder die Todesursache wurden in dem Post nicht genannt.

In Österreich geboren

Dem Historiker Igor Omerza zufolge wurde Amalija Knavs 1945 in Österreich, in der Nähe von Graz, als achtes Kind einer slowenischen Flüchtlingsfamilie geboren. Der Vater war Schuster, die Mutter Hausfrau und Näherin. Nach Kriegsende kehrte die Familie zurück in die Heimat. Dort lernte Amalija ihren zukünftigen Ehemann Viktor Knavs kennen, der damals Chauffeur war und später zum Autoverkäufer avancierte. Das Paar heiratete 1967 und bekam zwei Töchter, Ines und Melania.

Die Eltern von Melania Trump: Amalija und Viktor Knavs 2018 Bild: APA/AFP/ERIC BARADAT

Familie Knavs galt in jenen Jahren in Jugoslawien als wohlhabend. Amalija war demnach eine elegante Dame, sie schneiderte auch Kleider für ihre Töchter. Die Eltern unterstützten die Modelkarriere von Melania Trump.

Laut Omerza sind viele Details über die Familie wegen ihrer Diskretion schwer zu erfahren. So ist auch unklar, wann Amalija und Viktor Knavs in die USA umsiedelten, da sie gelegentlich in Slowenien gesehen wurden. Das Paar, das 2018 die US-Staatsbürgerschaft bekam, begleitete Melania Trump während ihrer Zeit im Weißen Haus (2017–2021), zuletzt lebte es auf Trumps Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida.

