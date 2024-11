In knapper Badehose: Wigald Boning ging in Linz in 6 Grad kalter Donau baden

"Guten Morgen aus Linz, Heimat der Linzensuppe", witzelt der 57-jährige Comedian in einem Video, das er auf Instagram und TikTok veröffentlichte. So befand sich Boning Anfang der Woche in Linz auf Sightseeing-Tour, die ihn unter anderen auf den Hauptplatz und zum Mariendom führte. Der Deutsche ist aktuell mit Kollege Bernhard Hoëcker ("Wer weiß denn sowas?") auf Tour, am Sonntag war das Duo mit dem Programm "Gute Frage" in Wien zu Gast. Mit einem Kreuzfahrtschiff ging es darauf Donau-aufwärts, mit Zwischenstopps in Linz und Engelhartszell.

In dem Clip spart der Komiker nicht mit Wortspielen. Auf der Pestsäule throne "eine goldene Kontaktlinze" über der Stadt, aus der der "Kapitalinzmus" kommt, der Hauptturm des Linzer Doms sei "mit aufgesetzten Eintopflinzen" verziert.

Video: Wigald Boning zu Gast in Linz

Boning ging baden

Boning nutzte den Aufenthalt auch für sein tägliches Ritual: Seit mehr als zwei Jahren, egal ob Winter oder Sommer, geht der 57-Jährige jeden Tag in einem Gewässer im Freien baden. Unter dem Hashtag "herrboninggehtbaden" postet er Videos davon in den sozialen Netzwerken. Auch in Linz machte der TV-Star keine Ausnahme. Unter der Voestbrücke begab sich Boning nur mit einer knappen, bunten Badehose bekleidet in die sechs Grad kalte Donau. "Der 871. Badetag in Folge", wie er danach sagt.

