"Ich lebe meinen Traum": Silvia Schneider glänzte bei Dancing-Stars-Auftakt

Die Feuertaufe im ORF-Ballroom ist geglückt: Im pinken Kleidchen mit frecher 50ies-Frisur begeisterte die Moderatorin und Modedesignerin Silvia Schneider am Freitagabend zum Auftakt der neuen Dancing Stars Staffel Publikum wie Jury gleichermaßen. Die Linzerin legte mit Tanzpartner Danilo Campisi zu "Candyman" einen schwungvollen Jive aufs Parkett und staubte damit die höchste Bewertung der Sendung ab: 32 Punkte.

"Leider gut!", kommentierte der sonst so kritische Balazs Ekker und würdigte die Leistung der beiden mit acht Punkten. Wie auch seine Jury-Kollegen. "Chapeau. Das war für die erste Sendung sensationell", lobte Dirk Heidemann. "Unglaublich", stellte Nicole Hasen fest.

Schneider mit ihrem Tanzpartner Danilo Campisi Bild: (ORF)

Wobei, es waren nicht Silvia Schneiders ersten Tanzstunden, die sie in der vergangenen Wochen für Dancing Stars absolviert hat. Als Kind sei sie Turniertänzerin gewesen, habe aber aus schulischen Gründen aufhören müssen. Dancing Stars sehe sie als letzte Chance, noch einmal ihren "Traum zu leben", sagte die sichtlich gerührte 37-Jährige dem TV-Publikum.

Letzeres hatte sich zahlreich vor den Fernsehgeräten versammelt. Bis zu 895.000 Zuschauer wollten sich die Solotänze der Promi-Damen und ihrer Profitänzer nicht entgehen lassen. Die Promi-Herren gaben eine erste Kostprobe ihres Könnens bei einem Gruppentanz.

Es waren nicht Schneiders erste Schritte auf dem Tanzparkett. Bild: (ORF)

Im Durchschnitt verfolgten 745.000 Zuseher (26 Prozent Marktanteil) die ersten Tanzschritte von Michi Kirchgasser und Willi Gabalier, Edita Malovcic und Florian Vana, Tamara Mascara und Dimitar Stefanin, Silvia Schneider und Danilo Campisi und Natalia Ushakova und Stefan Herzog. In der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen erreichte die Show einen Marktanteil von 21 Prozent (27 Prozent bei den 12- bis 29-Jährigen). Moderiert haben einmal mehr von Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger.

Erste Entscheidung am 20. März

Um dem Publikum Gelegenheit zu geben, alle "Dancing Stars" besser kennenzulernen, muss in den ersten beiden Sendungen keines der Paare die Show verlassen. Nächste Woche, am 13. März, haben somit auch die Promi-Herren die Gelegenheit, gemeinsam mit ihren Profitänzerinnen ihre Solotänze zu präsentieren. Die Damen legen in der zweiten Ausgabe einen Gruppentanz aufs Parkett.

Bis zu zehn Punkte für die Tanzleistungen der "Dancing Stars" vergeben in der aktuellen Staffel Nicole Hansen, Balázs Ekker, Karina Sarkissova und Dirk Heidemann. Die Jurywertung und das Publikumsvoting für den ersten Solotanz werden in der dritten Ausgabe am 20. März übernommen und fließen in die Entscheidung, wer als erste/r die Show verlassen muss, ein.

Galerie: Die Jury-Bewertungen in Folge 1

Galerie: Die Tanzpaare der aktuellen Staffel

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Mirjam Weichselbraun Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.