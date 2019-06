"Ich bereue nichts"  Nach Ibiza-Video spricht Gudenus' Frau

Sie ist selbst auf den belastenden Aufnahmen aus der vermeintlichen Oligarchen-Villa auf Ibiza zu sehen und gilt laut Beobachtern als die interessanteste Person in dem mehrstündigen Video, das schließlich die schwarz-blaue Koalition in Österreich sprengte: Tajana Gudenus, seit 2017 mit dem ehemaligen FP-Klubobmann Johann Gudenus verheiratet, hat sich erstmals nach dem Parteiaustritt ihres Mannes öffentlich in sozialen Medien zu Wort gemeldet.

"Mag sein, dass es ohne dich einfacher wäre"

Anlässlich des Vatertags und ihres zweiten Hochzeitstags veröffentlichte die bosnisch-serbischstämmige Ehefrau von Gudenus ein emotionales Posting auf Facebook und Instagram – romantische Hochzeitsbilder inklusive. "Es mag sein, dass mein Leben ohne dich um Einiges einfacher wäre, aber im Hinblick auf unsere Beziehung bereue ich nichts", schreibt die Bloggerin, die ihr zweites Kind mit Gudenus erwartet. "Ich liebe dich heute noch wie am ersten Tag".

Sie habe Gudenus das Versprechen gegeben, in guten wie in schlechten Zeiten zu ihm zu stehen, "obwohl wir aus unterschiedlichen Welten kommen, obwohl wir oft (vor allem politisch) nicht der gleichen Meinung sind", schreibt Gudenus. Sie habe den "äußerst gutmütigen Menschen hinter dem politischen 'Mann für’s Grobe'" kennen und lieben gelernt. "Nach wie vor finde ich, dass du es einfach wert bist".

Johann Gudenus war es, der den Kontakt zur vermeintlichen russischen Oligarchen-Nichte hergestellt und Heinz-Christian Strache zu dem Treffen in der Finca auf Ibiza eingeladen hatte. Der 42-Jährige, der nach Erscheinen des Video-Materials nicht nur all seine Ämter zurücklegte sondern auch aus der Partei zurücktrat, gilt als einer der engsten Vertrauten des zurückgetretenen Vizekanzlers.

Familienfoto und Goethe-Zitat

Auch dieser inszenierte sich anlässlich des Vatertags als Familienmensch. Am Sonntag postete der ehemalige FP-Chef ein Foto von sich, seiner Frau Philippa und Söhnchen Hendrik. "Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel", zitierte Strache Goethe. Der erste gemeinsame Sohn des Paares war am 1. Jänner dieses Jahres zur Welt gekommen.

