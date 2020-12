Hollywood-Star auf Diät im Ausseerland

Hollywood-Schauspielerin Rebel Wilson ("Pitch Perfect", "Jojo Rabbit") hat im steirischen Salzkammergut ihr Gesundheitsziel für das Jahr 2020 erreicht. Davon berichtet die Australierin in mehreren Beiträgen auf ihrer Instagram-Seite, samt Fotos in zünftigem Loden-Outfit samt Ledertrachtenhose vor malerischer Bergkulisse." "Ich genieße Spaziergänge rund um den See zwischen meinen Gesundheits- behandlungen", postete die 40-Jährige und zeigte sich von der Schönheit der heimischen Landschaft beeindruckt. "Das ist kein Filter, es ist wirklich so schön hier", ließ sie ihre Fans wissen.

Sie habe ihr Ziel, gesünder und auch etwas leichter ins Jahr 2021 zu starten, erreicht, freute sich der "Brautalarm"-Star. Laut Instagram hat sie mehr als 20 Kilo abgenommen.

Auch die Luxus-Kuranstalt in Altaussee, wo sich Wilson nun zum wiederholten Male Gesundheitsbehandlungen nach F. X. Mayr unterzogen hat, zeigte sich stolz über den prominenten Gast. "Gratulation zur Erreichung Ihres Gesundheitsziels für 2020. Es war ein Vergnügen, Sie diese vergangenen zwei Wochen bei uns haben zu dürfen", hieß es auf der Instagram-Seite des Gesundheitsresorts.

Wilsons Aufenthalt fiel mitten in den Corona-Lockdown, Kur- und Gesundheitsbetriebe wie das "Medical Spa" sind aber offen.

Rebel Wilson Bild: Reuters