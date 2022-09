Hochzeit mit Model: Elyas M'Barek ist unter der Haube

Auf Instagram bestätigte Elyas M'Barek die Hochzeitsgerüchte. Der "Fack Ju Göthe"-Star postete am Samstag ein Foto von sich und seiner Braut und schrieb dazu: "Es ist offiziell. Ich liebe Dich, @jessriso." Auf dem Bild trägt der 40-jährige Schauspieler einen hellen Anzug, seine Angetraute ein eng anliegendes Brautkleid im Meerjungfrauen-Stil mit Schleife am Rücken. Über dem Paar steigen weiße Luftballons in den Himmel. Die 33-Jährige teilte dasselbe Bild mit den Worten "Mr. & Mrs. M’Barek".

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll die Hochzeit auf Ibiza stattgefunden haben. In seiner Instagram-Story teilte M'Barek kurze Eindrücke von der anschließenden Hochzeitsparty, die mehrere Menschen tanzend zur Musik von DJ Damiano von Erckert zeigt. "Schönste Zeit gehabt" schrieb der "Türkisch für Anfänger"-Darsteller dazu.

Der Schauspieler und das Model hatten ihre Beziehung lange geheim gehalten. Gemeinsame öffentliche Auftritte gab es bisher nicht. US-Model und Schauspielerin Jessica Riso stand bereits für Kosmetikmarken wie Avon vor der Kamera. Die 33-Jährige ist in Kalifornien aufgewachsen und lebt in New York. Der in München geborene und aufgewachsene M'Barek hat einen österreichischen Pass: Seine Mutter ist Innviertlerin, der Vater kommt aus Tunesien.