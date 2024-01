Historischer Thronwechsel in Dänemark: Erste Royal-Fans harren in Kälte aus

Zwei Wochen nach ihrer überraschenden Rücktrittsankündigung dankt die langjährige Königin Margrethe II. (83) offiziell ab und macht somit Platz für ihren Sohn Kronprinz Frederik (55). Er wird künftig als König Frederik X. an der Spitze des Königreichs Dänemark stehen. Seine aus Australien stammende Frau Mary wird von der Kronprinzessin zur Königin, der älteste Sohn des Paares, Prinz Christian, wird neuer Kronprinz.

Bereits mehrere Stunden vor dem Thronwechsel versammelten sich erste Royal-Fans vor Schloss Christiansborg, um sich die besten Plätze für die Proklamation zu sichern. Man könne unmöglich sagen, wie voll es später werde - daher sei er bereits um 6.00 Uhr in der Frühe vor das Schloss gekommen, sagte ein Kopenhagener.

Eine Frau aus dem westdänischen Jütland meinte, sie wolle ganz vorne am Balkon stehen, wenn der bisherige Kronprinz Frederik zum neuen König ausgerufen werde. Gegen die Temperaturen rund um den Gefrierpunkt hatte sie sich wie andere unter anderem mit einer dicken Winterjacke und Mütze gewappnet. Andere hatten bereits rot-weiße Dänemark-Flaggen um die Schultern gebunden oder Kronen auf dem Kopf, um den neuen Monarchen später willkommen zu heißen.

Bildergalerie: Historischer Thronwechsel in Dänemark

Dänemark steht am Sonntag ein historischer Thronwechsel bevor: Die langjährige Königin Margrethe II. will den Thron am frühen Nachmittag nach 52-jähriger Regentschaft vorzeitig an ihren Sohn Frederik übergeben. Auf einem Treffen mit der Regierung will sie ihre Abdankungserklärung unterzeichnen - nach Angaben des Königshauses ist es die erste freiwillige Abdankung eines dänischen Oberhauptes seit fast 900 Jahren. Um 15.00 Uhr soll Frederik dann von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen vom Balkon von Schloss Christiansborg als neuer König ausgerufen werden.

Das ist das neue dänische Königspaar

Der kommende König Frederik X. unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von seiner Mutter: Während die 83-Jährige als kreative Seele mit einer großen Leidenschaft für die Kunst und Hochkultur gilt, ist der 55 Jahre alte Thronfolger Rockmusik-Fan und ein ausgewiesener Sportsfreund.

Unter anderem hat Frederik 2018 den Royal Run ins Leben gerufen, bei dem er und seine Familie alljährlich Ende Mai mit Zehntausenden weiteren Däninnen und Dänen durch verschiedene Städte des Landes laufen. Er hat mehrere Marathons, einen Ironman und diverse weitere körperliche Herausforderungen wie eine mehrmonatige Hundeschlittenexpedition durch Grönland gemeistert.

Margrethe galt als exzellente Rednerin, deren Ansprachen zu Neujahr für Millionen Däninnen und Dänen zum Silvesterabend dazu gehörten wie für viele Deutsche "Dinner for One". Frederiks Stärke liegt dagegen eher im Smalltalk und direkten Kontakt mit den Menschen.

Schönes Paar: Frederik und Mary sind ab morgen König und Königin. Bild: kongahuset.dk/Hasse Nielsen

An der Seite des bisherigen Kronprinzen steht seit über 20 Jahren die aus dem australischen Tasmanien stammende Kronprinzessin Mary, die mit dem Thronwechsel Königin wird. Die 51-Jährige zeichnet sich seit langem durch ihren Einsatz für diejenigen aus, die es schwer haben. Die Rechte von Mädchen und Frauen in aller Welt liegen ihr ebenso am Herzen wie Nachhaltigkeit und Naturschutz. Sie wird oft als Mode-Ikone beschrieben, spricht fließend Dänisch und hat mit ihrer offenen, charismatischen Art längst die Herzen der Dänen erobert.

Mit Mary erhält Australien in gewisser Weise seine eigene, in Down Under geborene Königin - ganz ähnlich, wie es Deutschland in Schweden mit der aus Heidelberg stammenden Königin Silvia erlebt hat, der Gattin des dortigen Staatsoberhauptes König Carl XVI. Gustaf. Apropos Carl Gustaf: Nach dem Rücktritt von Margrethe gilt der Schwede mit bislang 50 Jahren und knapp vier Monaten auf dem Thron als der nun am längsten amtierende Monarch der Erde.

Aber zurück nach Dänemark: Frederik und Mary gelten als smartes wie bodenständiges Power-Pärchen. Die beiden haben vier Kinder: Prinz Christian, der im vergangenen Oktober volljährig geworden ist, sowie Prinzessin Isabella (16) und die Zwillinge Prinz Vincent und Prinzessin Josephine (beide 13). Vor allem für Christian wird sich mit dem Thronwechsel einiges ändern: Er wird von nun an als Kronprinz an vorderster Stelle in der dänischen Thronfolge stehen. Er wird somit auch der vorderste Stellvertreter seines Vaters sein, sollte dieser auf Auslandsreise oder anderweitig verhindert sein.

Dass Frederiks ältester Sohn Christian heißt, ist übrigens kein Zufall: In Dänemark ist es jahrhundertealte Tradition, dass die männlichen Thronfolger abwechselnd diese beiden Namen tragen. Seit dem Mittelalter folgte auf dem Thron auf einen Frederik stets ein Christian und darauf wieder ein Frederik. Dann kam 1972 Königin Margrethe - und nun also wieder ein Frederik.

