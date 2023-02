Heute Abend heißt es wieder "Alles Walzer"

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause kehrt der Opernball heute in die Wiener Staatsoper zurück. Es ist der erste unter Direktor Bogdan Roscic (58) und der setzt neben Glanz und Glamour auch ein Zeichen der Solidarität: Besucher der seit Monaten ausverkauften Veranstaltung bezahlen angesichts der vielen Krisen erstmals einen "Solidaritätsaufschlag" für Tickets und Gastronomie.

Das offizielle Österreich ist stark vertreten. Bundespräsident Alexander Van der Bellen (79) wird ebenso anwesend sein wie Bundeskanzler Karl Nehammer (50, ÖVP). Finanzminister Magnus Brunner (50, ÖVP) begrüßt seinen deutschen Amtskollegen Christian Lindner (44). Auch jede Menge Promis werden die Oper bevölkern. Richard Lugner (90) bringt US-Schauspielerin und Fitness-Ikone Jane Fonda (85) zum Fest. "Ich will ehrlich sein, ich dachte bis gestern, dass ich eine Opernaufführung besuche", witzelte die Schauspielerin. Der Grund für ihren Trip nach Wien war einfach: "Ich werde gut bezahlt und brauche das Geld", scherzte die Schauspielerin, die sich in Wien trotz einiger Allüren bei der Pressekonferenz in der Lugner City bestens gelaunt zeigte.

In der Loge des Unternehmers Klemens Hallmann und seiner Frau, Model Barbara Meier, nehmen unter anderen das Mimenpaar Michael Ostrowski und Hilde Dalik Platz. Schauspieler Chris Noth (68) – bekannt als "Mr. Big" von "Sex and the City" – wird als Gast von Patricia Schalko (Ex-Frau von Milliardär Georg Stumpf) empfangen.

Die letzten Vorbereitungen für den Ball der Bälle Bild: APA/EVA MANHART

Die Eröffnung steht heuer ganz im Zeichen von hundert Jahren Wiener Tanzmusik und Operette. "Es war mir ein Vergnügen, das zusammenzustellen", sagte Roscic. Für den Höhepunkt wurden die finnische Sängerin Camilla Nylund und der Tenor Andreas Schager gewonnen. Für die Geschicke des Jungdamen- und Jungheeren-Komitees ist die oberösterreichische Tanzschule Santner verantwortlich. Einziehen werden die 144 Paare heuer zur "Polonaise A-Dur, op. 40 Nr. 1" von Frederic Chopin.

Ein Comeback feiert auch die Opernball-Demo: Die Kommunistische Jugend Österreichs (KJÖ) ruft unter dem Motto "Eat the Rich" zu einem Protestzug gegen soziale Ungerechtigkeit auf. Apropos Ungerechtigkeit: Die Arbeiterkammer hat ausgerechnet, wie lange die Österreicherinnen und Österreicher für einen Platz in der teuersten Loge (23.600 Euro) arbeiten müssten – es sind demnach 244 Tage.

TV-Tipps und Liveticker

ORF 2 berichtet ab 20.15 Uhr live aus der Wiener Staatsoper. Auch auf nachrichten.at können OÖN-Leser das Geschehen via Liveticker mitverfolgen. Noch ein Tipp: Am 18. Februar (21.45 Uhr) zeigt ORF 1 die Komödie „Book Club – Das Beste kommt noch“ mit Jane Fonda in einer der Hauptrollen.

