Herzog kochte mit Schmäh die Gäste ein

"Ich bin sozusagen der Coach vom Chefkoch", sagte Fußballer Andi Herzog selbstbewusst, bevor er mit dem Kochen startete. Der Cheftrainer der israelischen Nationalelf war am Donnerstagabend im Wohnpoint in Linz-Urfahr eingeladen, um für die Gäste des Hauses zu kochen. Zur Seite stand ihm dabei Markus Mäxx Lott von Good Karma Gastro (Teichwerk, Sandburg...).

Das "Promikochen" fand heuer bereits zum zwölften Mal statt, unter anderem standen bereits die Schauspieler Otto Schenk und Karl Merkatz oder Winzer Leo Hillinger in der Wohnpoint-Küche. "Was alle gemeinsam haben, ist eine gewisse Grundnervosität", berichtete Hausherr Kurt Kitzberger, der stets Prominente auswählt, die nicht kochen können. Mit dabei waren auch seine Frau Petra und Tochter Julia Kitzberger, Andi Resch (Buburuza Eis) und Josef Paukenhaider (Brau Union).

Andi Herzog überspielte seine Nervosität mit Wiener Schmäh: "Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt eher offensiv oder defensiv angehen soll." Doch auch wenn er an seinem Arbeitsort Tel Aviv die israelische Küche eher in den umliegenden Restaurants genießt, zeigte er am Herd in Linz großen Einsatz. "Ich kann Nudeln kochen und ich kann Palatschinken schupfen, das mögen auch meine Söhne", erzählte der 51-Jährige. Herzog lebt derzeit alleine in Tel Aviv, wo er etwa zwei Drittel seiner Zeit verbringt. Seine Frau und die beiden Söhne (9 und 12 Jahre) wohnen in Wien. Zu Hause koche meistens seine Frau, "ich mache nur die Hilfsdienste".

Für die Gäste im Wohnpoint gab es einen herbstlichen Fußball-Burger mit Kürbis, Barbecue-Sauce und Orangen-Mayonnaise – und dafür schnitt, würzte und kostete der Fußballer, während er gutgelaunt mit Moderatorin Silvia Schneider plauderte. Fußball spielen und kochen haben für Herzog auch einiges gemeinsam. "In beiden Disziplinen geht es um Leidenschaft. Je kreativer man ist, umso besser schmeckt das Essen und umso schöner ist auch das Spiel", sagte er im OÖN-Gespräch.

Einkochen kann man den leidenschaftlichen Trainer übrigens mit Süßem. "So einem guten Kaiserschmarrn oder auch Palatschinken kann ich kaum widerstehen." Sein Gefühlsausbruch nach der Niederlage gegen Slowenien brachte Andi Herzog in Israel viel Sympathie ein. Dennoch ist unklar, ob sein Vertrag als Nationaltrainer verlängert wird. "Das hängt von den Play-offs ab", sagte er und ist zerrissen, was seine Wünsche angeht. "Die Arbeit macht mir extrem viel Spaß, aber für die Familie ist es nicht leicht." Vielleicht könne er ja ÖFB-Koch werden ...

Artikel von Claudia Riedler Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit c.riedler@nachrichten.at