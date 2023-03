Henrik Kristoffersen wird Vater

Die frohe Nachricht teilte das Paar am Montag in sozialen Netzwerken. "Team Kristoffersen wächst", schrieb der Profisportler zu zwei Fotos, die ihn und seine Tonje glücklich zeigen. Auch der Babybauch der werdenden Mutter ist deutlich zu sehen. Im Sommer soll es soweit sein, den genauen Geburtstermin verriet Henrik Kristoffersen aber nicht. "Wir können es nicht erwarten, dich kennenzulernen", hieß es weiter in dem Posting.

Vor der Saison wechselte Kristoffersen als erster Spitzenathlet zu Marcel Hirschers Van Deer-Red Bull Sports und fuhr prompt zu großen Erfolgen. Der 28-Jährige kürte sich zuletzt in Courchevel/Meribel zum Weltmeister im Slalom und kämpft am Sonntag in Soldeu in eben jener Disziplin noch um die kleine Kristallkugel.

