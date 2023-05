Helmut Berger wird am Mittwoch in Salzburg aufgebahrt

Zwischen 12 und 16 Uhr kann die Öffentlichkeit in der Trauerhalle Jung dem Schauspieler die letzte Ehre erweisen. Helmut Berger war am vergangenen Donnerstag im Alter von 78 Jahren in Salzburg verstorben. Zudem wurde ein Online-Kondolenzbuch freigeschaltet. Die Urnenbeisetzung soll dann im engsten Kreis stattfinden.

Mehr zum Thema Society & Mode Zwist nach Tod von Helmut Berger: Witwe fordert Ermittlungen ROM/SALZBURG. "Ich will Klarheit über den Tod meines Mannes", sagt Francesca Guidato. Zwist nach Tod von Helmut Berger: Witwe fordert Ermittlungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper