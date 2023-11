Heinos Hannelore (82) ist tot

Im Alter von 82 Jahren starb die aus Linz stammende Hannelore im gemeinsamen Haus in Kitzbühel, Tirol.

In den vergangenen Wochen soll sich der Zustand von Hannelore Auersperg rapide verschlechtert haben. Der Sänger (84) brach deshalb die Aufzeichnungen zu einer TV-Show ab, um bei ihr zu sein, heißt es in ersten Berichten.

Heino mit seiner Ehefrau Hannelore Bild: teutopress (TEUTO)

Seit den 1970er-Jahren waren die beiden ein Paar. Sie hatten sich beim Dreh zum Film "Blau blüht der Enzian" kennengelernt.

Hannelore Kramm, geborene Auer und geschiedene Auersperg, war seit den 70er-Jahren an Heinos Seite. Bild: Daniel Scharinger (www.picturedesk.com)

Hannelore Auer, so der Geburtsname der Frau an Heinos Seite, wurde am 30. Mai 1942 in Linz als Tochter eines Briefträgers geboren. 4 Jahre lang besuchte sie die Bundesgewerbeschule für Mode und Gebrauchsgrafik in Linz. Als 15-Jährige nahm sie an einem Gesangswettbewerb in Wien teil und erreichte den 2. Platz. Regisseur Franz Antel gab ihr Nebenrollen in seinen Filmen. 1968 heiratete sie Alfred Auersperg, galt in der Promi-Szene also als "Prinzessin". 1979 ließ sich das Paar scheiden, Hannelore heiratete ihren Heino, mit dem sie mehr als 40 Jahre verheiratet war.

Einst wurde auch Hannelore zur Sängerin ausgebildet. Bild: Daniel Scharinger (www.picturedesk.com)

Lebensmenschen: Heino mit seiner Hannelore Bild: Daniel Scharinger (www.picturedesk.com)

