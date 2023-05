Heidi Klum verteidigt umstrittene Dessous-Kampagne mit Tochter Leni

Heidi Klum mit ihrer Tochter Leni in New York (Archivbild September 2022)

Bereits zum zweiten Mal zeigten sich Mutter und Tochter für "Intimissimi" in Dessous. Wie schon im Vorjahr, hagelte es heftige Kritik. Sich mit seiner Tochter in Spitzenunterwäsche zu inszenieren, sei geschmacklos, so der Tenor der Kritiker.

"Ich wäre nicht stolz darauf, meine Tochter auf diese Weise zu zeigen. Ich würde mich schämen und traurig fühlen", heißt es in einem Kommentar. Ein weiterer Follower von Heidi Klum befand die Fotos als "einfach nur billig, billig, billig." Ein anderer beschimpfte sie gar als "Puffmutter". Auch die britische "Daily Mail"-Autorin Samantha Brick kritisierte das deutsche Supermodel (49) scharf: "Heidi Klum hat eindeutig den Bezug zu ihrem moralischen Mama-Kompass verloren", schrieb Brick in ihrer Kolumne.

Heidi Klum: "Ich bin eigentlich sehr stolz"

Um Tochter Leni vor den bösen Kommentaren zu schützen, deaktivierte Heidi Klum die Kommentarfunktion unter ihrem Instagram-Posting, und verteidigte die Dessous-Fotos: "Ich muss sagen, dass ich eigentlich sehr stolz bin, dass meine Tochter überhaupt diese Kampagne mit mir machen wollte", ließ die 49-Jährige ihre Community in einer Frage-Antwort-Runde wissen. Sie sei froh darüber, dass sich ihre Tochter "vor ihrer eigenen Mutter nicht schämt in ihrer Haut – und auch umgekehrt". Dass sie ohne Scham miteinander posieren, sei in ihren Augen "etwas Positives, nichts Negatives", schrieb die Chefin von "Germany's Next Topmodel" (GNTM).

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Heidi Klum Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.