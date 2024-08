Heidi Klum postete Liebesgruß an Hochzeitstag: "Liebe Dich Tom"

"Ich liebe dich, Tom", schrieb die 51-Jährige in einem Post. Und: "Ich hätte mir keinen besseren wünschen können." (Original: "I could not ask for a better one") Dazu postete sie drei Selfies von sich mit dem Tokio-Hotel-Gitarristen an einem Strand. Auch ein Video vom Strand teilte Klum, zu dem sie "Happy anniversary" schrieb.

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Das Paar hatte am 3. August 2019 auf einer Luxusjacht vor der italienischen Insel Capri ein großes Hochzeitsfest gefeiert. Schon im Februar 2019 gab es Gerüchte über eine heimliche standesamtliche Hochzeit. Bekannt ist auch, dass sich das Paar bei einer Geburtstagsparty von Designer Michael Michalsky kennengelernt hat - er hat im Februar Geburtstag. Im Mai 2018 machten die beiden ihre Beziehung öffentlich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Heidi Klum Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.