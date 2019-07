Heidi Klum: Hochzeits-Countdown gestartet?

Wie es scheint, dürfte die Hochzeit von Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) demnächst stattfinden. Das genaue Datum ist ja bislang ein Geheimnis, Gerüchten zufolge will sich das Paar auf der Insel Capri vor Neapel das Ja-Wort geben. Der Grund: "Sie sind letztes Jahr nach Capri gefahren, sind geschwommen und hatten einen tollen Trip“, erzählt ein Insider der „Daily Mail.“ Während dieser Reise soll Heidi klar geworden sein, dass Tom ihr Traummann ist. Gut möglich also, dass sie für ihre Hochzeit an den Ort zurückkehren, an dem sie sich ihrer großen Liebe sicher wurden.

Nun sind Klum und Kaulitz mit ihrer Familie in Neapel gelandet. Mit dabei natürlich Heidis vier Kinder Heidis sowie Toms Zwillingsbruder Bill Kaulitz, der auch Trauzeuge sein wird. Ebenfalls dabei ist Heidis Mutter Erna Klum.

Heidi Klum und Tom Kaulitzhaben sich im Vorjahr nach nur neun Monaten Beziehung zu Weihnachten 2018 verlobt. Erst im Mai 2018 machten sie ihre Beziehung mit einem gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt im südfranzösischen Cannes öffentlich.

