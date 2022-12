Harry und Meghan übernehmen operatives Geschäft bei Archewell

Das ließ das Paar am Sonntag mitteilen, nachdem die bisherige Archewell-Präsidentin Mandana Dayani ihr Amt niedergelegt hatte. Die Stabübergabe sei von vorneherein geplant gewesen. Dayani habe die Aufgabe nur während der Elternzeit von Meghan und Harry übernommen.

"Es wird keinen Ersatz für diese Position geben und Ms. Dayani unterstützt den Herzog und die Herzogin vollkommen in ihrer neuen Führungsrolle und sie bleiben Freunde", hieß es in der Mitteilung weiter. Das Paar hatte in den vergangenen Tagen immer wieder in der Öffentlichkeit von sich reden gemacht, nicht zuletzt mit dem Trailer für eine Netflix-Dokuserie über ihr Leben, die noch vor Weihnachten auf der Streaming-Plattform verfügbar sein soll.

Harry und Meghan hatten sich vor einigen Jahren vom britischen Königshaus losgesagt und leben mit den beiden Kindern Archie (3) und Lilibet (1) im US-Staat Kalifornien. Das Verhältnis zu den anderen Royals gilt als angespannt.