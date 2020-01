Harry und Meghan: Neues Glück in Übersee?

Es gibt keine Tür, die Harry und Meghan nicht offen steht", sagt der US-PR-Experte Ronn Torossian. Ihre Anziehungskraft komme der der Obamas gleich. Egal ob Redeauftritte, Bücher, Fernsehverträge oder Marketing - die Möglichkeiten zum Geldverdienen seien "unbegrenzt".

Der Herzog und die Herzogin von Sussex hatten am Mittwoch das Königshaus mit der Ankündigung in Aufregung versetzt, sich von ihren royalen Pflichten zurückzuziehen. Während das umgehend als "Megxit" titulierte Vorhaben in Großbritannien auf Kritik und Unverständnis stieß, herrscht auf der anderen Seite des Atlantiks Begeisterung. Das beiden werden bereits jetzt als „Pioniere“ einer neuer Ära im Königshaus gesehen.

Die britische Herzogin Meghan ist mittlerweile wieder nach Kanada gereist, wie eine Sprecherin des Buckingham-Palastes bestätigte. Sohn Archie war nach einem Familienurlaub dort bei einem Kindermädchen geblieben. Wann beide nach Großbritannien zurückkehren werden, ist noch unklar.

