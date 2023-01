Harry – und andere Problemfälle der Royals

Prinz Harry (38) ging in den vergangenen Tagen vor laufender Kamera in die Offensive. Nur wenige Stunden vor der Veröffentlichung seiner Memoiren "Spare" (deutsch: "Reserve") packte der 38-Jährige gleich in TV-Interviews aus. Dabei feuerte er – wie bereits berichtet – gegen die eigene Familie, gegen die britische Presse, betont aber zugleich, wie wichtig ihm "eine Beziehung" und Frieden mit den Royals sei. Der Palast schweigt zu den diversen Vorwürfen und Bittgesuchen.

Parallelen zu König Edward VIII.: Die wenigsten Briten scheinen Harrys Vorwürfe als Bedrohung wahrzunehmen. Die meisten zucken mit den Schultern angesichts eines Harrys, der Stunden um Stunden in der Öffentlichkeit verbringt, um zu sagen, dass er ein Privatleben haben will. "Ältere erinnern sich daran, dass es in der Königsfamilie schon dramatischere Zerwürfnisse gab, etwa 1936, als ein richtiger König, Edward VIII., abdankte, nachdem die britische Regierung und die Church of England nicht mit der Wahl seiner künftigen Ehefrau Wallis Simpson einverstanden waren. Die Thronbesteigung seines Bruders George VI. – Vater der im September 2022 verstorbenen Queen Elizabeth II. – war die Folge. Edward und seine amerikanische Frau lebten im Exil mit ein bisschen weniger Publicity als unsere aktuellen Exilanten. Und die britische Monarchie florierte in ihrer Abwesenheit", analysiert der britische Historiker und "The Crown"-Berater Robert Lacey in einem Interview mit dem deutschen Nachrichtenmagazin "Spiegel". Wie damals Edward könnte auch Harry in Vergessenheit geraten, mutmaßt der Royal-Experte.

Prinzessin Margaret, Schwester von Queen Elizabeth II., war als Partygirl bekannt und ließ sich in den Siebzigern scheiden. Bild: REUTERS

"Party-Girl" Prinzessin Margaret: Prinzessin Margaret, die um vier Jahre jüngere Schwester von Queen Elizabeth, kämpfte zwei Jahre darum, den Stallmeister Peter Townsend, einen Bürgerlichen, der seit 1952 geschieden war, heiraten zu dürfen. Letztlich fügte sie sich dem Willen ihrer Schwester, der Kirche und der Regierung, die ihr eine Eheschließung mit einem geschiedenen Mann verwehrten. Fünf Jahre später heiratete sie einen anderen Bürgerlichen, den Promi-Fotografen Anthony Armstrong-Jones. Beide hatten außereheliche Affären. Die Ehe wurde 1978 geschieden, damals ein Skandal. Zudem war Margaret für Partys, Affären und jede Menge Zigaretten bekannt. Zeitlebens stand die Zweitgeborene im Schatten ihrer Schwester Elizabeth.

In Ungnade gefallen: Der in einen Sexskandal verwickelte Prinz Andrew Bild: APA/AFP/DANIEL LEAL

Tiefer Fall von Prinz Andrew: Während König Charles III. (74) schon früh auf die Rolle des Thronfolgers vorbereitet wurde, genoss sein zwölf Jahre jüngerer Bruder Andrew mehr Freiheiten, er wurde als "Randy Andy", "Partyprinz", tituliert. Das Ansehen von Prinz Andrew ist auf einen vorläufigen Tiefpunkt gerutscht, seit bekannt wurde, dass er in einen Skandal um sexuellen Missbrauch verwickelt ist. Sein Bruder König Charles III. habe den 62-Jährigen aus dem Buckingham-Palast geworfen, heißt es in britischen Medien.

