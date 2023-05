Happy Birthday, Heidi!

Die einen lieben sie, anderen geht sie auf die Nerven. Doch egal, wie man zu Heidi Klum stehen mag, eines ist sicher: An der Frau kommt kaum jemand vorbei.

Selbst wer ihre seit 2006 laufende Erfolgssendung "Germany’s Next Top Model" auf ProSieben noch nie gesehen hat, wurde in den vergangenen Wochen unvermeidlich mit ihr konfrontiert, weil sie zusammen mit ihrer Tochter Leni (19) auf Werbeplakaten zu sehen war. Die Reaktionen fielen – wie meistens bei Klum – unterschiedlich aus. Fans bejubelten, dass sich da "zwei wunderschöne selbstbewusste Frauen" präsentierten. Die Genderforscherin Stevie Schmiedel dagegen schrieb, es sei merkwürdig, wenn eine Mutter gleichsam die eigene Tochter anpreise, nach dem Motto: "Hier, nackt ist sie auch schön!"

Noch immer top im Geschäft

Eine andere Botschaft, die man aus dem Plakat herauslesen könnte, ist: "Schaut mal her, ich muss mich nicht hinter meiner Tochter verstecken!" Definitiv sieht man der "Model-Mama" ihr Alter nicht an: Morgen wird Heidi Klum 50 Jahre alt. Andere Größen ihrer Branche sind da längst abgeschrieben, sie aber nicht.

Geboren und aufgewachsen in Bergisch Gladbach bei Köln, setzte sie sich schon als 18-Jährige in einem Modelwettbewerb durch. Der große Karrieresprung kam durch ein Titelfoto auf der Zeitschrift "Sports Illustrated". Fortan war sie ein gefragtes Model, das allerdings häufiger im Bikini zu sehen war als in Mode von Gucci oder Dior.

Von Bergisch Gladbach nach L.A. – das ist eine Leistung, die man anerkennen muss. Selbst sagte sie einmal, nicht ihre Traumfigur, sondern "Verbissenheit und harte Arbeit" hätten ihr zum Welterfolg verholfen. Sie habe nie lockergelassen und immer ein bisschen härter und länger gearbeitet als die anderen.

2022 verriet sie, dass sie in der Schule wegen ihrer vielen Pickel als "Pizza Face" gehänselt worden sei. "So kriegt man von Anfang an eben eine harte Schale." Wer Heidi Klum eigentlich ist, bleibt dabei weitgehend im Verborgenen. Interviews gewährt Heidi Klum heute so gut wie nicht mehr – sie hat es einfach nicht mehr nötig. Die Grenzen zwischen Geschäftlichem und Persönlichem sind bei ihr auf jeden Fall fließend. So postete sie private Fotos von ihrer Hochzeit mit Tom Kaulitz, auf ihrem Instagram-Account sieht man sie mit dem Tokio-Hotel-Gitarristen im Bett liegen oder von einer gemeinsamen Gabel Spaghetti essen.

Vier Kinder, viele Männer

Klums Partner werden seit einiger Zeit immer jünger. Ihr erster Ehemann, der australische Starfriseur Ric Pipino, war noch 13 Jahre älter als sie. Danach kam der sogar 23 Jahre ältere Vater ihrer ersten Tochter Leni (19), der italienische Sportmanager Flavio Briatore. Es folgte Ehemann Nummer zwei, der britische Popsänger Seal (60), Vater ihrer beiden Söhne und einer weiteren Tochter und zehn Jahre älter. Nach der Scheidung begann sie eine Beziehung mit dem 13 Jahre jüngeren Kunsthändler Vito Schnabel. Und 2019 folgte dann eben die Hochzeit mit Tom Kaulitz, der 16 Jahre jünger ist als sie.

Von ihm wünscht sie sich zum 50er übrigens ein "große Party" – und vielleicht sogar noch ein Baby, wie sie sie in der "Jennifer Hudson Show" verriet.

