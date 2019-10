Halloween: Welches Kostüm trägt Heidi Klum heuer?

Zwei Wochen vor Halloween gibt Model Heidi Klum auf Instagram einen ersten Blick auf ihr diesjähriges Kostüm. "Michelangelo... oops!... ich meinte Mike Marino fleißig bei der Arbeit, mein Halloweenkostüm zu formen", schrieb die 46-Jährige zu einem kurzen Video, das den Make-up-Künstler Marino in einer Werkstatt zeigt.

In dem Video sitzt er vor einer Büste, von der nur die Rückenansicht zu sehen ist. Nun rätseln die Fans, um was es sich handeln könnte. Die Vorschläge reichen von Marie Antoinette oder Frankensteins Braut über Conehead und Alien bis hin zu Nofretete oder die Freiheitsstatue. Doch Klum schweigt beharrlich. Dafür hat sie sich eine Neuerung bei der Entstehung ihrer Verkleidung einfallen lassen.

Die 46-Jährige verriet, dass am 31. Oktober ab zehn Uhr morgens alle dabei zuschauen können, wie sie ihr Halloween-Kostüm verpasst bekommt. Klum wird dazu live in einem Schaufenster in New York stehen und sich dort in einer zehnstündigen Prozedur verwandeln.

