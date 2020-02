Haartransplantation: Prinz Harry kämpft gegen eine Glatze

Sein Vater, Prinz Charles (72) hat bereits eine Halbglatze, Bruder William (37) ist auf dem Weg dorthin. Diesem Schicksal will Prinz Harry offenbar entgehen. Wie britische Medien erfahren haben, hat sich der 35-Jährige in der „Philip Kingsley Trichological Klinik“ in London - einem der renommiertesten Institute im Land einer Haarverdickungsbehandlung unterzogen haben. „Harrys Besuch hat wirklich für Wirbel gesorgt, aber er lief super," heißt es aus dem Umfeld der Klinik. Die wirbt auf der Website damit, schon Royals, Schauspieler, Models und Sportler behandelt zu haben.

Experten attestieren Prinz Harry schon länger schnell fortschreitenden Haarverlust. Es heißt, seit der Hochzeit mit Meghan (38) im Mai 2018 hätte sich Harrys kahle Stelle am Hinterkopf fast schon verdoppelt.