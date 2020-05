Gut für die Figur: Sport, kochen und genüsslich essen

"Was mir wirklich fehlt ist das Reisen. In den Flieger steigen und abheben", sagt Nadine Mirada, Curvy Model aus Linz. Eigentlich wollte sie Anfang März nach Los Angeles fliegen, um dort zu arbeiten. "Daraus wurde nichts und wird wohl auch noch einige Zeit nichts", sagt die Linzerin, die viele internationale Kunden hat. Dennoch arbeitet sie auch jetzt. "Ich produziere Inhalte für die Social-Media-Kooperationen, unter anderem eine Cooking Class für Guess, die weltweit gezeigt wird", sagt sie. Kochen und essen gehören jetzt fix zur Tagesstruktur: Zum Frühstück gibt es täglich eine Acai-Bowl und frisch gepressten Saft. "Ich ernähre mich viel gesünder als sonst, weil ich mehr Zeit habe", so das Model. Trainiert wird drei Mal die Woche eine halbe Stunde mit "Körpergewicht-Übungen" nach einem Online-Video.

Dank Hündin Mina, die seit rund zwei Monaten an ihrer Seite ist, komme sie auch regelmäßig an die frische Luft. Und weil es doch ein bisschen modisch sein soll, hat sie jetzt Mund-Nasen-Schutz mit goldenen Initialen bestellt.

"Beruflich nutze ich die Zeit, mich weiterzuentwickeln. Ich habe unter anderem bei jener Agentur in Barcelona unterschrieben, die auch das erste kurvige Victoria‘s Secret Model unter Vertrag hat." Der erste Job nach dem Shutdown ist eine Schmuckkampagne in Österreich.

Auch für Model Victoria Karner steht nächste Woche wieder ein großer Foto-Job auf dem Programm: eine Kampagne für das Hotel Schloss Mönchstein in Salzburg. Die Linzerin, die Anfang des Jahres von London nach München gezogen ist, kam im März für einen Job nach Oberösterreich. "Dann bin ich geblieben, um meiner Familie näher zu sein." Sie sei seit Jahren nicht so lange in einer Stadt gewesen wie jetzt. "Eigentlich packe ich gerne meine Koffer – das fehlt mir", sagt Karner, die derzeit häufiger Leggings trägt, als ihr lieb ist. Auch ihr Mund-Nasen-Schutz ist ganz unmodisch: "Ich bin insgesamt sehr vorsichtig und verwende die Einweg-Masken."

Für die Figur war der Shutdown aber ideal. "Ich habe die Liebe zum Laufen entdeckt, weil die Fitnessstudios geschlossen sind. Außerdem habe ich viel gekocht und mir fürs Essen Zeit genommen." Ihr Lieblingsgericht derzeit: Pasta aus Linsen.

Artikel von Claudia Riedler Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit c.riedler@nachrichten.at