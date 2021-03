„Grundgütiger, ist sie unerwartet angereist?": Queen scherzte über eigene Statue

Es könnte ziemlich alarmierend sein, sie plötzlich aus dem Fenster zu sehen - man könnte denken 'Grundgütiger, ist sie unerwartet angereist?'", sagte die britische Königin, die auch Staatsoberhaupt von Australien ist, bei einem am Montagabend veröffentlichten Videotelefonat mit führenden Politikern des Bundesstaates South Australia.

Die lebensgroße Skulptur zeigt die Queen mit Hut, Mantel und Handtasche und steht auf dem Grundstück des Government House der Stadt Adelaide. Bildhauer Robert Hannaford zeigte der Königin in dem Videoanruf ein kleines Modell der Statue, das ihr zur Erinnerung geschickt werden soll. "Das ist sehr freundlich. Ich bin froh, dass es nicht ganz so groß ist wie die Originalstatue", sagte die Queen in dem Gespräch, das bereits am vergangenen Mittwoch aufgezeichnet worden war. Die Königin hatte vor der Pandemie in Großbritannien für Hannaford Modell gestanden.

"Guten Morgen. Also, guten Morgen für mich", sagte sie zur Begrüßung bei ihrem ersten Videotelefonat mit Australien. "Ich weiß gar nicht, wie spät es bei Ihnen ist." Die Politiker berichteten der Monarchin über die Corona-Lage in dem Bundesstaat sowie über die Folgen von Dürre und Buschbränden.