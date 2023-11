Großer Jubel für Thomas Gottschalk bei letzter "Wetten, dass..?"-Show

In einem Einspieler hatte zuvor Show-Erfinder Frank Elstner die "Legende" Thomas Gottschalk begrüßt und einen "unvergleichlichen Abend" angekündigt.

Als ersten prominenten Gast begrüßte Gottschalk den Schauspieler Matthias Schweighöfer auf dem berühmten Showsofa. Erwartet wurden unter anderem auch Weltstar Cher, die britische Popband Take That, die Sängerinnen Helene Fischer und Shirin David sowie das Sportlerpaar Bastian Schweinsteiger und Ehefrau Ana Ivanović.

Die britische Boygroup Take That performte ihren Kulthit "Back for Good". Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald standen am Samstagabend ohne Bandkollegen Jason Orange in Offenburg auf der Bühne. Erst am Freitag hatte Take That ein neues Album herausgebracht. Ursprünglich gehörte auch Robbie Williams zu der Band.

Mit seiner 154. Sendung beendet Gottschalk nach 36 Jahren seine Karriere als Wett-Moderator. Gottschalk hatte die Show 2011 schon einmal verlassen, 2014 wurde "Wetten, dass..?" eingestellt. 2021 gab es ein gefeiertes Comeback, nach dem das ZDF zwei weitere Folgen mit Gottschalk ansetzte. Wie es nach dessen Abschied weitergeht, hat der Sender noch nicht bekanntgegeben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Helene Fischer Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.