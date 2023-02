"Germany's next Topmodel": Laufsteg-Premiere für junge Linzerin

In einer Filmkulisse in Los Angeles lernte Chefjurorin Heidi Klum Donnerstagabend die Kandidatinnen der neuen Staffel von "Germany's next Topmodel"(GNTM) kennen. Unter den 29 Nachwuchsmodels (weitere Kandidatinnen sollen noch folgen) ist auch eine Linzerin, die 18-jährige Melina Rath. Die gelernte Bürokauffrau ist eine von mehreren "Curvy Models", die in den neuen Folgen um den Titel Topmodel konkurrieren. "Das Modeln ist absolutes Neuland für mich", verriet Melina vorab den OÖN. Sie wolle mit ihrer Natürlichkeit und ihrer Figur bei Klum punkten.

In glamourösen Kleidern des norwegischen Modeschöpfers Peter Dundas liefen die Teilnehmerinnen in Folge eins ihre erste Modenschau. Dabei warf nicht nur Heidi Klum ein waches Auge auf ihre Models, sondern auch Supermodel Winnie Harlow. Die Oberösterreicherin hat ihre Laufsteg-Premiere gut gemeistert, einzig die Haltung ihrer Arme beim Laufen wurde von Harlow kritisiert. Der Lohn: Melina ist auch in der nächsten Folge mit dabei. Für vier Models ist der GNTM-Traum allerdings schon wieder ausgeträumt: Alina, Elisabeth, Ana und Indira mussten die Show verlassen.

