Gerichtstermin versäumt: Ex-Model Katie Price verhaftet

Der Grund: Die 46-Jährige war nicht zu einem Gerichtstermin in einem Insolvenzverfahren erschienen. Ein Richter erlegte ihr nun auf, Ende des Monats vor Gericht zu erscheinen. Wenn sie sich nicht daran halte, werde sie wieder in Haft genommen, sagte er der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge.

"Kein Wenn und Aber"

Das sei eine ziemlich ernste Angelegenheit. "Sie müssen den Termin wahrnehmen, kein Wenn und Aber, keine Reisen ins Ausland, kein Urlaub."

Das ehemalige Glamour-Model war im November 2019 sowie erneut im März dieses Jahres für insolvent erklärt worden. Price war im Februar verurteilt worden, in den nächsten drei Jahren 40 Prozent ihres monatlichen Einkommens von einer Online-Erotikseite an ihren Treuhänder zu zahlen. Im zweiten Fall geht es um eine Steuernachforderung über rund 762.000 Pfund (890.000 Euro), die Price bisher nicht beglichen hat.

Auf Kaution frei

Die Polizei hatte die Verhaftung am Donnerstagabend mitgeteilt, ohne Price' Namen zu nennen. Der Nachrichtenagentur PA zufolge kam sie auf Kaution frei. Fotos zeigten sie nachmittags mit beigefarbenem Anzug und schwarzer Kopfbedeckung am Gericht. Zum Termin mit dem Richter in einem anderen Saal wurde sie per Video zugeschaltet.

