"Das kann im schlimmsten Fall existenzbedrohend werden", sagt Martin Hofer. Er betreibt seit 2003 in Linz das Tattoo-Studio "Seventyfour". "Wir durchleben gerade eine Berg- und Talfahrt der Gefühle." Hofer meint damit eine Verordnung der EU, die im Jänner in Kraft treten soll. Damit werden 4000 Chemikalien verboten, die vielfach in den Farben für Tattoos und Permanent-Make-up enthalten und laut der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) gesundheitsgefährdend sind.