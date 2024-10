Ganz in Weiß: Charles und Camilla in Samoa

In ungewohntem Outfit hat sich König Charles III. am ersten Tag seines Besuchs im pazifischen Inselstaat Samoa präsentiert. Ebenso wie Königin Camilla nahm er ganz in Weiß an einer traditionellen Zeremonie und einem Treffen mit Staatsoberhaupt Tuimalealiifano Vaaletoa Sualauvi II. teil. Zu Ehren der Royals wurde an der Universität von Samoa eine spezielle "’ava-Zeremonie" abgehalten.

Zeremonie für mehr Harmonie

Das Ritual wird oft zu Beginn wichtiger Versammlungen durchgeführt. "Bei der Zeremonie wird offiziell ’ava getrunken, das aus den getrockneten Wurzeln der ’ava-Pflanze hergestellt wird, und die Teilnehmer kommen in einem Geist der Harmonie zusammen", schwärmten Charles und Camilla anschließend auf X. Mit ’ava ist die Kava-Pflanze gemeint, eine Pfefferstrauchart. Das Königspaar war am Mittwochabend nach einem sechstägigen Aufenthalt in Australien in dem Inselstaat gelandet. Anlass des Besuchs ist der Commonwealth-Gipfel, der heute beginnt. Dem Staatenbund gehören vor allem frühere britische Kolonien an. Einer der Hauptpunkte des Treffens soll der Klimawandel sein – ein Thema, das Charles sehr am Herzen liegt. Viele Inseln im Pazifik sind durch den steigenden Meeresspiegel vom Untergang bedroht.

Für Charles ist es die erste Fernreise, seit er vor einigen Monaten eine Krebserkrankung öffentlich machte. Seine Behandlung hat er wegen des Besuchs unterbrochen.

