Fürstin von Monaco zeigte sich mit ganz neuem Look

Beim Auftakt zur Tour de France am Wochenende in Nizza zeigte sich Fürstin Charlene von Monaco (42) mit ganz neuem Haarschnitt. Sie trägt zum blonden Bob den Pony ganz kurz.

Auch das Outfit war sehr auffällig: Die Ehefrau von Fürst Albert (62) von Monaco trug eine knallgelbe Lederjacke, dazu ein weißes Shirt und weiße Hosen.

Der Slogan auf der Maske: Why so serious? (Warum so ernst?) könnte eine Anspielung sein auf die Kritik, sie trete oft mit trauriger oder ernster Miene auf.