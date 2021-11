Fürstin Charlène ist wieder zurück bei ihrer Familie in Monaco

Schlichtes blaues Kleid, blonde Bubi-Frisur, dunkler Mundschutz: So verabschiedete sich Fürstin Charlène von Monaco am Sonntagabend von Südafrika, wo sie nach gesundheitlichen Problemen monatelang festsaß. "Es war eine herausfordernde Zeit, aber zugleich war es auch wunderbar, zurück in Südafrika zu sein", sagte sie beim Abschied auf dem Rollfeld. Mit einem Hofknicks nahm die 43-Jährige noch einen Präsentkorb in Empfang.