Fürstenfamilie feierte wieder gemeinsam Ostern

Der Fürstenpalast veröffentlichte gestern mehrere Fotos von Charlène mit Ehemann Fürst Albert II. (64) und den gemeinsamen siebenjährigen Zwillingen. Erst vor einem Monat war Charlène nach einem Klinikaufenthalt wieder nach Monaco zurückgekehrt. Zu Beginn des vergangenen Jahres reiste sie in ihre Heimat Südafrika, um den Kampf gegen die Nashorn-Wilderei zu unterstützen. Schon bald saß sie dann mit Gesundheitsproblemen im HNO-Bereich am Kap fest. Mitte November kehrte sie nach Monaco zurück, um kurz darauf zur Behandlung in eine Klinik außerhalb des Fürstentums zu reisen.