Fünfjähriger in langem Gottesdienst: Prinz Louis zappelt

Der fünfjährige Prinz Louis zeigt, was er vom langen Stillsitzen hält.

Der Sohn von Thronfolger William (40) und Prinzessin Kate (41) zappelte am Samstag in der ersten Reihe in der Westminster Abbey, wie die britische Nachrichtenagentur PA dokumentierte. Direkt nach der Krönung seines Großvaters Charles III. war der kleine Louis gähnend zu sehen.

Louis und seine Schwester Charlotte saßen während des Gottesdienstes in der ersten Reihe bei ihren Eltern. Später im Gottesdienst war Louis nicht mehr in der Reihe seiner Familie zu sehen. Dass der Fünfjährige nicht den gesamten Gottesdienst vor Ort verfolgen würde, war zuvor bereits erwartet worden.

Schon beim Betreten der Westminster Abbey war Prinz Louis gähnend zu sehen. Bild: (APA/AFP/ODD ANDERSEN)

Beim 70-jährigen Thronjubiläum seiner Urgroßmutter Queen Elizabeth II. im vergangenen Jahr waren die unzufriedenen Grimassen des kleinen Prinzen Louis in den sozialen Medien viral gegangen.

Wichtige Rolle für Prinz George

Der neunjährige Prinz George hatte eine besondere Rolle: Er war gemeinsam mit drei anderen Burschen als Ehrenpage seines Großvaters Charles im Einsatz.

Prinz George (M.), ältester Enkel von König Charles Bild: (APA/AFP/POOL/TOBY MELVILLE)

