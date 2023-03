Frisch verliebt: Christian Kern soll mit Schauspielerin zusammen sein

Sogar deutsche Medien spekulieren schon darüber. So berichtet die Bild, dass sich Christian Kern und Buhlschaft-Darstellerin Verena Altenberger (35) schon seit Wochen treffen sollen. Auf Social Media liken und kommentieren beide gegenseitig diverse Posts.

In einer Tageszeitung äußerte sich Kern zu den Gerüchten: "Das wäre sehr schön, wenn es so wäre. Aber Privates bleibt privat." Auch Altenberger hält sich bedeckt: "An den Spekulationen in den Medien möchte ich mich in der Öffentlichkeit nicht beteiligen und bitte, meine Privatsphäre zu achten. Ich habe in der Vergangenheit nicht über mein Beziehungsleben gesprochen und werde das auch in Zukunft so halten."

